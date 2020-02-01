ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا وتسجيل ثاني حالة وفاة خارج الصين

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أعلن التلفزيون الرسمي بالصين، الثلاثاء، أنه تم تسجيل 64 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة في إقليم هوبي بوسط البلاد، ليصل العدد الإجمالي إلى 425 حالة وفاة حتى نهاية يوم الثالث من فبراير/ شباط.
إلى ذلك، سجلت الثلاثاء أوّل حالة وفاة مرتبطة بالفيروس في هونغ كونغ، والثانية خارج برّ الصين الرئيسي.
فقد توفّي في هونغ كونغ رجل يبلغ من العمر 39 عاماً كان يُعالج من جراء إصابته بفيروس كورونا المستجدّ، بحسب ما أكّدت السلطات الصحّية، الثلاثاء.
وقال متحدّث باسم المستشفى إنّ الرجل كان من سكّان هونغ كونغ، وقد سافر في 21 كانون الثاني/يناير إلى مدينة ووهان الصينيّة، بؤرة انتشار الفيروس، وعاد إلى هونغ كونغ بعد يومين من ذلك.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر طبية أن الرجل كان يعاني مشاكل صحية أدت إلى تعقيد علاجه.
وكانت سُجّلت أوّل وفاة بالفيروس خارج الصين، مع إعلان منظّمة الصحّة العالميّة الأحد وفاة صينيّ في الفلبين، مشيرةً إلى أنّه يتحدّر من ووهان ويبلغ من العمر 44 عاماً.