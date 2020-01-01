تداعيات لقاء البرهان بـ نتيناهو تتصاعد.. اجتماع طارئ ومغلق والحكومة السودانية تقول انها لا تعلم

الثلاثاء 04 فبراير-شباط 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أفادت تقارير اعلامية ان اجتماعاً طارئاً مغلقاً لمجلس الوزراء سيعقد، الثلاثاء، برئاسة عبدالله حمدوك و رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان ، في القصر الجمهوري من أجل بحث مسألة لقاء البرهان برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في أوغندا الاثنين.

يأتي هذا الاجتماع بعد أن أوضح وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، مساء الاثنين، أن الحكومة تلقت نبأ لقاء رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء الإسرائيلي، عبر وسائل الإعلام. وأضاف أنه لم يتم التشاور مع مجلس الوزراء بشأن هذا اللقاء، مشيراً إلى أن الحكومة تنتظر التوضيحات بعد عودة رئيس مجلس السيادة من زيارته إلى أوغندا التي جرى فيها اللقاء.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن بتغريدة على تويتر في وقت سابق، الاثنين، عن لقائه رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، في أوغندا.

في حين قال مسؤول إسرائيلي في بيان: "إن نتنياهو يعتقد أن السودان بدأ يتحرك في اتجاه جديد وإيجابي. عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني يرغب في مساعدة بلده على المضيّ قدماً في عملية تحديث من خلال إنهاء عزلته ووضعه على خريطة العالم".

يذكر أن رئيس مجلس السيادة السوداني وصل إلى مدينة عنتيبي الأوغندية، الاثنين، تزامناً مع زيارة نتنياهو إلى هذا البلد.

وبحسب مواقع سودانية محلية، تهدف زيارة البرهان "غير المعلنة" إلى إجراء مباحثات مع أوغندا حول القضايا الإقليمية المشتركة.

والبرهان احد ابرز من قاد الانقلاب العسكري ضد الرئيس السوداني عمر البشير وانتهت الاحداث بوضع البشير في السجن والاطاحة بنظامه.