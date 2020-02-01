سقطرى : مهلة 24 ساعة فقط امام المتمردين والمحافظ يتوعد الإمارات

الثلاثاء 04 فبراير-شباط 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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امهل محافظ سقطرى اليوم الثلاثاء القوات العسكرية التي تمردت 24 ساعة للتراجع وقال «لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه محاولات الإمارات في سقطرى».

محافظ سقطرى رمزي محروس اتهم الإمارات بدعم تمرد عسكري ضد الحكومة الشرعية في جزيرة سقطرى جنوب اليمن.

ووجه المحافظ اتهاما صريحا للإمارات بدعم تمرد اللواء الأول مشاة بحري ضد السلطات المحلية.

يذكر إن قيادة كتيبة في حرس السواحل في محافظة أرخبيل سقطرى تمردت على السلطات الحكومية اليمنية، وأعلنت ولاءها للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً.

وقالت مصادر محلية أن قيادة الكتيبة استقبلت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في سقطرى، وأنزلت العلم الوطني اليمني ورفعت علم جمهورية الشطر الجنوبي اليمني سابقاً.