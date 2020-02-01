تداعيات لقاء البرهان بـ نتيناهو تتصاعد.. اجتماع طارئ ومغلق والحكومة السودانية تقول انها لا تعلم سقطرى : مهلة 24 ساعة فقط امام المتمردين والمحافظ يتوعد الإمارات الشرعية تعلن موقفها من تسيير رحلات علاجية من مطار صنعاء وتنبه الى أمر يتعلق بـ «من هم المستفيدين وآلية تسفيرهم» الشيخ أحمد العيسي في حوار صريح يكاشف الجميع ويفتح ملفات الرياضة والسياسة والاقتصاد «علاقته بجلال هادي واتهامه بالفساد ومصير 3 مليون دولار وطموحه وانتمائه الحزبي» ميزانيات ضخمة وأموال اماراتية تستهدف شبوة .. بن عديو يعري ابوظبي مجددا ويعد بإفشال المخطط حقائق مرَّة عن السكر.. سمنة ومشاكل صحية واشنطن: ندعم حق تركيا المشروع في الرد على هجوم النظام السوري هكذا تساعد تطبيقات الهواتف الصينيين لتجنب أماكن تفشي كورونا التحالف يطلق أولى رحلات ماأسماها "طائرات الرحمة" لعلاج اليمنيين تحت سيطرة المليشيات بصنعاء أنزلت العلم الوطني ورفعت علم الشطر الجنوبي وأعلنت ولاءها للمجلس الإنتقالي المدعوم إماراتيا.. تمرد في سقطرى
امهل محافظ سقطرى اليوم الثلاثاء القوات العسكرية التي تمردت 24 ساعة للتراجع وقال «لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه محاولات الإمارات في سقطرى».
محافظ سقطرى رمزي محروس اتهم الإمارات بدعم تمرد عسكري ضد الحكومة الشرعية في جزيرة سقطرى جنوب اليمن.
ووجه المحافظ اتهاما صريحا للإمارات بدعم تمرد اللواء الأول مشاة بحري ضد السلطات المحلية.
يذكر إن قيادة كتيبة في حرس السواحل في محافظة أرخبيل سقطرى تمردت على السلطات الحكومية اليمنية، وأعلنت ولاءها للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً.
وقالت مصادر محلية أن قيادة الكتيبة استقبلت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في سقطرى، وأنزلت العلم الوطني اليمني ورفعت علم جمهورية الشطر الجنوبي اليمني سابقاً.