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ميزانيات ضخمة وأموال اماراتية تستهدف شبوة .. بن عديو يعري ابوظبي مجددا ويعد بإفشال المخطط

الثلاثاء 04 فبراير-شباط 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص
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قال محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو،الثلاثاء ، أن الامارات تمول الفوضى في شبوة بميزانيات ضخمة .. واصفا ذلك بالمؤسف جدا.

واشار بن عديو في تغريدة رصدها «مأرب برس» على تويتر الى انه يتم استغلال حاجة الناس للزج بهم ليكونوا ضحايا لتحقيق أطماع نفوس مأزومة.

وأضاف: ‏لدينا إيمان أعمق من رواسي شبوة وشوامخها بإن كل محاولة لإرباك أمن واستقرار المحافظة ستفشل وأن المال الذي يدفع لإحداث الفوضى وزراعة الفتن لن يجدي نفعا أمام إرادة وعزيمة وحكمة أبناء شبوة .

واختتم بقوله:‏ تلك الأموال لو أنفقت في تقديم خدمات أو عون للناس لكفتهم .

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