الثلاثاء 04 فبراير-شباط 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس - الشرق الأوسط

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أطلق تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، أولى رحلات الجسر الجوي لنقل عدد من المرضى اليمنيين للعلاج في العاصمة الأردنية عمَّان، بحضور المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث.

وقال التحالف في بيان، إن هذه المبادرة التي أطلق عليها اسم «طائرات الرحمة»، تأتي في إطار «الجهود الإنسانية لقوات التحالف، وحرصها على التخفيف من الأوضاع التي يعانيها الشعب اليمني، وتحسين ظروفهم الإنسانية». وأكد العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، أن هذه الخطوة «تأتي ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية، والوقوف مع أبناء الشعب اليمني الشقيق، وتخفيف معاناة الحالات المرضية والعلاجية، وكذلك الأمراض المستعصية».

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أطلق الأسبوع الماضي جسراً جوياً لنقل المرضى من اليمن للعلاج إلى جمهورية مصر والمملكة الأردنية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. وأفادت مصادر ملاحية في مطار صنعاء، بأن الطائرة أقلت من مطار العاصمة اليمنية سبعة مرضى مع مرافقيهم إلى العاصمة الأردنية عمَّان من أجل تلقي العلاج.

وتعد هذه الرحلة الأولى ضمن الجسر الطبي الأسبوعي الذي سيتولى نقل المرضى من ذوي الأمراض المستعصية للعلاج في الأردن ومصر. وأفاد بيان نقله الموقع الرسمي للمبعوث الأممي، بأن الرحلة الأولى من الجسر الطبي نقلت عدداً من المرضى من أصل مجموعة أولية مؤلفة من 30 شخصاً بالإضافة لمرافقيهم، من صنعاء إلى عمَّان، في حين ستسافر بقية المرضى من المجموعة الأولية في رحلة ثانية، بينما يتبعهم مزيد من المرضى في رحلات لاحقة.

وأشار البيان إلى امتنان المبعوث الأممي للمملكة العربية السعودية جراء «جهودها في هذا الإجراء الإنساني»، وأيضاً للبلدان المضيفة، وهي المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية.

وأضاف البيان أن تعاون الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية والتزامهما ساهم في جعل عملية نقل المرضى ممكنة، كما تعاون كثير من كيانات الأمم المتحدة وكثير من الحكومات في المنطقة وحول العالم، لتوفير الفرصة لهؤلاء المرضى الثلاثين لتلقي الرعاية الطبية التي يحتاجونها خارج اليمن. وأكد البيان الأممي المشترك أن الأمم المتحدة ستبذل «ما في وسعها لضمان استمرار الجسر الطبي الجوي، كحل مؤقت لتخفيف معاناة الشعب اليمني، حتى يتم التوصل إلى حل أكثر استدامة في المستقبل القريب».

وعلى الرغم من التزام التحالف بتيسير بدء الرحلات، فإن الميليشيات الحوثية أعلنت عن عدم رضاها، وزعمت أن الرحلات الأسبوعية لنقل المرضى غير كافية. وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، قد وصل أول من أمس إلى صنعاء، في سياق الجهود التي يقودها للتقدم نحو مشاورات جديدة بين الميليشيات والحكومة الشرعية، إضافة إلى جهوده في تيسير الملفات الإنسانية الأخرى. وأعلنت المصادر الرسمية للجماعة الحوثية، أن زعيمها عبد الملك الحوثي التقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، وزعمت أن اللقاء ناقش التصعيد الميداني الأخير وضربات تحالف دعم الشرعية على مواقع الجماعة، إضافة إلى الملفات الأخرى المتعلقة بالاقتصاد والأسرى والمعتقلين.

كما زعمت الميليشيات الحوثية أن هناك أكثر من 32 ألف مريض بحاجة للسفر إلى الخارج من أجل العلاج، وأن هذه الآلية لنقل سبعة مرضى في كل رحلة أسبوعياً غير كافية. وكانت الحكومة الشرعية قد اقترحت تسيير رحلات مدنية من مطار صنعاء لنقل المرضى، شريطة أن تمر بمطار عدن أو سيئون للتفتيش، غير أن مبادرة الحكومة لم تجد قبولاً من الجماعة التي تحاول الاستثمار في الملفات الإنسانية لكسب التعاطف الدولي.

وتعد الرحلة التي أقلعت أول من أمس، والتي أقلت مرضى يمنيين من صنعاء، الأولى منذ الرحلة التي كانت قد أقلت نحو 100 من عناصر الجماعة الحوثية، للعلاج عبر سلطنة عُمان، قبيل انعقاد مشاورات استوكهولم في ديسمبر (كانون الأول) 2018. وبحسب تصريحات حكومية رسمية، فإن الجماعة الحوثية كانت تعمدت منذ انقلابها على الشرعية أن تسخِّر مطار صنعاء لنقل الأسلحة عبر طائرات إيرانية كانت تسيِّر رحلات أسبوعية إلى اليمن، قبل أن يتدخل تحالف دعم الشرعية للسيطرة على الأجواء والمنافذ اليمنية الأخرى