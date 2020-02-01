الأناضول: تركيا تقول أنها استهدفت 54هدفا في إدلب ومصتل 76جنديا تابعا للأسد

الثلاثاء 04 فبراير-شباط 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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نقلت وكالة الأناضول للأنباء يوم الاثنين عن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار قوله إن القوات التركية قصفت 54 هدفا في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا و ”قتلت“ 76 جنديا من قوات الحكومة السورية. كانت أنقرة قالت في وقت سابق يوم الاثنين إن قصفا سوريا أدى إلى مقتل خمسة جنود أتراك في إدلب. وفي وقت لاحق قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا ترد على مقتل الجنود. ونقلت الأناضول عن آكار قوله أيضا إن القوات المسلحة التركية اتخذت ”كل أشكال الإجراءات“ في إدلب مضيفا أن أنقرة أخطرت موسكو التي تدعم الرئيس السوري بشار الأسد.