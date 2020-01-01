حاكم  دولة عربية يلتقي بنتنياهو والاخير يعلن عن نطبيع العلاقة قريبا

الثلاثاء 04 فبراير-شباط 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائلي بنيامين نتنياهو أن الأاخير التقى، مساء امس في أوغندا، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بيانان جاء فيه: "لقد تم الاتفاق على بدء تعاون من شأنه أن يؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين"، بحسب صحيفة "هاآرتس" العبرية.

​وجاء في بيان مكتب نتنياهو أن "رئيس الوزراء نتنياهو يعتقد أن السودان يسير في اتجاه إيجابي".

ولا يقيم السودان أي علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، غير أنه في يناير 2016، قال إبراهيم غندور وزير الخارجية السوداني الأسبق (في ظل حكم الرئيس السوداني عمر البشير) إن تطبيع العلاقات مع إسرائيل ممكن بشرط رفع الحكومة الأمريكية العقوبات الاقتصادية.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس الأحد، رئيسمجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إلى زيارة الولايات المتحدة.

وبحسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي، فإن "وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ودعاه إلى زيارة واشنطن لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها".