14موكب حوثي يساقون إلى المقابر في 4محافظات (صورة)

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تواصل في عدد من مناطق سيطرة مليشيات الحوثي تشييع قتلى الجماعة الذين قتلوا خلال الأيام القليلة الماضية بجبهات نهم والجوف.
ونقل موقع "العاصمة أونلاين" عن مصادر محلية أن مليشيات الحوثي شيعت في 4 محافظات خاضعة لسيطرتها 14 موكباً لقتلاها الذين قتلوا في مواجهات مع الجيش الوطني بجبهات نهم والجوف وصرواح.
الموكب الواحد يضم عدد من القتلى. وتبث قناة المسيرة الحوثية بتغطية متواصلة مشاهد لتشييع قتلى المليشيات في عدد من القرى والمدن، حيث يجري ارسال القتلى الى مقابرهم على متن عشرات السيارات المدججة بالشعارات الخضراء التي شوهدت بصورة لافتة في بعض أحياء العاصمة صنعاء والقرى النائية والفقيرة في صنعاء وعمران وذمار وحجة والمحويت.
كما أفنّت المعارك الأخيرة عوائل بكاملها من المغرر بهم في صفوف الحوثيين، بينهم 10 أشخاص من أسرة واحدة من صعدة قتلوا في نهم، بينما قتل في الجبهة نفسها 10 آخرون من أسرة واحدة ينحدرون من قرية نائية بحجة.
وتلقت مؤخراً مليشيا الحوثي ضربات موجعة في نهم والجوف وصرواح فقدت على إثرها المئات من مقاتليها بينهم قيادات ميدانية بارزة.