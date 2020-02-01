الجيش الوطني يحبط عملية لمليشيا الحوثي في جبهة آل ثابت بصعدة

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أحبط الجيش الوطني صباح الإثنين عملية تقدم لمليشيا الحوثي الانقلابية على عدد من التباب في جبهة آل ثابت بمحافظة صعدة.
وقال ركن عمليات لواء الصقور العقيد عبدالله الصلوي لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) إن عناصر المليشيا الانقلابية حاولت الالتفاف والتسلل إلى تباب "الربع والطربال" الاستراتيجيتين المطلتين على وادي جلال وسوق آل ثابت المركزي. وأوضح أن العملية شهدت معارك عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وإسناد بري ومدفعي من تحالف دعم الشرعية.
وأسفرت الاشتباكات عن سقوط عدد من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح، واستهداف مدفعية الجيش الوطني لتعزيزات عسكرية كبيرة كانت في طريقها لإسناد المليشيا.