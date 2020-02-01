انفجارات هائلة في مخازن الألغام والخردة في مارب... تفاصيل

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قال مصدر عسكري إن مقذوفاً أطلقته مليشيا الحوثي استهدف أحد مخازن الخردة ومخلفات الحرب بمحافظة مأرب يحوي كميات من الألغام والمتفجرات كانت المليشيا قد زرعتها في بعض المواقع والمناطق وتم نزعها وتجميعها تمهيداً لإتلافها.
وتفجيرها. وأوضح المصدر في تصريح لـ "٢٦ سبتمبر نت"، أنه قد تم احتواء الانفجارات والنيران الناتجة عن المقذوف. مؤكداً عدم وجود أي خسائر في الأرواح.