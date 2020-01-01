الإعلان عن حزمة مساعدات إنسانية جديدة «لليمن»

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أعلنت حكومة اليابان تقديم حزمة مساعدات إنسانية جديدة لليمن بقيمة 12.9 مليون دولار تلبية لطلب الحكومة اليمنية والاحتياجات الملحة لمعالجة الوضع الإنساني المتردي في البلد.
وبحسب بيان، تتضمن الحزمة تغطية مشاريع إنسانية مختلفة بالتعاون مع المنظمات الدولية في مقدمتها معالجة تدهور خدمات المياه والصرف الصحي في عدن وتحسين وضع النازحين بمأرب، وبرنامج تدريب مهني للشباب والنساء، وتعزيز الإنتاج الزراعي ومنع وقوع فيضانات في أبين.
وأكدت اليابان استمرارها في مد يد العون لليمنيين الذين يعيشون في الظروف الحالية الصعبة من خلال حزمة المساعدات هذه، بالإضافة إلى منحتها الغذائية السابقة بقيمة 18 مليون دولار والتي أقرتها الحكومة اليابانية مؤخرا