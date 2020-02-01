اجتماع طارئ للحكومة بعدن.. توجيهات عاجلة وتشكيل لجنة طوارئ برئاسة ”الخنبشي“ وعضوية 4 وزراء

الإثنين 03 فبراير-شباط 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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وجه رئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك، اليوم الاثنين 3 فبراير/شباط، الوزارات والجهات المختصة باتخاذ كل الإجراءات الضرورية اللازمة لحماية الطلاب والجالية اليمنية في الصين لحمايتهم من المخاطر المحتملة جراء تفشي فيروس كورونا، بما في ذلك اخلائهم اذا استدعت الحاجة.

وشدد على سرعة صرف المساعدات المالية الإضافية للطلاب اليمنيين في مدينة ووهان الصينية، والتي وجه بها بعد انتشار فيروس كورونا، وكذا الانتهاء من تحويل مستحقات الربع الثالث للطلاب المبتعثين في الصين وصرف مستحقاتهم للربع الرابع بصورة استثنائية وعاجلة.

جاء ذلك خلال ترؤوس رئيس الوزراء، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً طارئاً لمناقشة تداعيات انتشار فيروس كورونا، وأثره على الطلاب والجالية اليمنية في الصين، وتدارس الإجراءات والترتيبات اللازمة لإجلاء الطلاب وعوائلهم العالقين في منطقة ووهان.

وأكد الدكتور معين عبدالملك، ان الحكومة وعبر الجهات المختصة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية، تتابع منذ اليوم الأول لانتشار الفيروس في الصين تداعيات ذلك وعلى اتصال مباشر ومستمر مع الطلاب والجالية اليمنية هناك، انطلاقًا من مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية والإنسانية.. لافتا إلى وجود تنسيق عالي المستوى مع السلطات الصينية المعنية وسفارتنا في بكين لتوفير الاحتياجات اللازمة للطلاب والجالية وبحث ترتيبات اجلائهم اذا استدعت الضرورة.

وتدارس الاجتماع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع وصول الفيروس إلى بلادنا، وما اتخذته الوزارات والجهات المختصة من إجراءات خاصة في المنافذ وتقوية قدرات القطاع الصحي، بما في ذلك جوانب التثقيف والتوعية.

وشدد الدكتور معين عبدالملك، على وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان لتخصيص موازنة عاجلة لمواجهة تداعيات الفيروس الوبائي كورونا وتسخير جميع الإمكانات المتوفرة لذلك، وبالتنسيق مع الدول والمنظمات المانحة.. مؤكدا على ضرورة توفير اطقم طبية متدربة في المنافذ وبناء القدرات المخبرية للتعرف واكتشاف المرض والحيلولة دون وصول الوباء الى اليمن.

ووجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة طوارئ برئاسة نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي، وعضوية وزراء الصحة العامة والسكان، والمالية، والخارجية والتعليم العالي بالتنسيق مع السفارة اليمنية في الصين ومنظمة الصحة العالمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية لمتابعة الطلاب والجالية اليمنية العالقين في مدينة ووهان، وسبل إجلائهم وتوفير كامل الرعاية الصحية، إضافة إلى اتخاذ سياسية علاجية عاجلة وتوفير مراكز حجز صحية وتدريب كوادر متخصصة.

كما تم التأكيد على تقديم التسهيلات المطلوبة لنقل الطلاب والجالية اليمنية في مدينة ووهان وتامين سلامتهم، وإجراء الفحوصات الطبية للإطمئنان عليهم، وإخراجهم في اقرب وقت ممكن.

واستمع الاجتماع إلى تقرير وزارة الخارجية حول جوانب التنسيق والتواصل مع السلطات الصينية المعنية والبعثة الدبلوماسية اليمنية في بكين، للاطمئنان على الطلاب والجالية اليمنية، بما في ذلك ترتيبات اجلائهم وتوفير الرعاية اللازمة لهم.

واطلع الاجتماع على تقرير وزارة الصحة العامة والسكان، حول إجراءات التقصي الوبائي والإجراءات التي تقوم بها الوزارة والمتابعة المستمرة لفيروس كورونا، وكيفية الحماية من العدوى بالالتزام بإجراءات الصحة العامة.. لافتا إلى انه تم تشكيل لجنه فنية من الإدارات المختصة بالوزارة ومنظمة الصحة العالمية وهي في اجتماعات يومية لمتابعة الوضع أولا بأول، ومهمتها أيضا دراسة الاحتياجات والتمويلات المطلوبة من المانحين لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع دخول الفيروس إلى بلادنا.