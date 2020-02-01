يوم صعب على الحوثيين في الجوف .. معارك عنيفة وقصف للطيران وسقوط قتلى بينهم قيادي «آخر المستجدات»

الإثنين 03 فبراير-شباط 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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لقي 23 من عناصر المليشيات الحوثية مصرعهم اليوم الاثنين في قصف للطيران ومعارك مع الجيش الوطني في جبال الساقية المحاذية لجبال يام والجرشب المطلة على مديرية مجزر في الحدود الجنوبية لمحافظة الجوف.

ونقل مأرب برس عن مصادر عسكرية قولها ان ما لا يقل عن 18 من عناصر المليشيات لقو مصرعهم واصابة آخرين بنيران قوات الجيش وغارتين لمقاتلات التحالف على عربات وتعزيزات للمليشيات.

وشنت مقاتلات التحالف العربي غارات استهدفت عربيتن للمليشيات في جبال الجرشب ،قتل واصيب جميع من كانوا على متنها.

كما شهدت جبهات جبال الساقية المحاذية لجبال يام معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني ومليشيات الحوثي قتل فيها خمسة من عناصر المليشيات بينهم قيادي، طبقا للمصادر.

وكان الجيش الوطني قد تمكن الليلة الماضية من كسر محاولات تسلل في جبهات حام والساقية والجرشب وكبد خلالها المليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.