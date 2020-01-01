يوم صعب على الحوثيين في الجوف .. معارك عنيفة وقصف للطيران وسقوط قتلى بينهم قيادي «آخر المستجدات» إيران تكشف تفاصيل الرسالة المرفوضة بينها وبين السعودية آخر حيل الحوثيين لخداع الشباب وتعويض خسائرهم الكبيرة «تحدث عن دلالات التصعيد الحوثي الأخير وعلاقة ايران» الفريق علي محسن : اليمن لن تكون جزءا من مشروع ايران ولا مرتعا لولاية الفقية اقلاع اول طائرة من مطار صنعاء تحمل مرضى يمنيين ومصادرنا تكشف تفاصيل الرحلة الأولى ووجهتها الحوثيون يقتحمون منزل سفير يمني بصنعاء والأخير يعلق اعتبارا من اليوم .. واتساب لن يعمل على هذه الأجهزة السعودية تعلن نتائج الفحوصات التي اجريت لطلابها العائدون من الصين أول تحرك حكومي رسمي ردا على استغاثة الطلاب اليمنيين في الصين والجبواني يؤكد تجهيز 3 طائرات يمنيون يستغيثون انقاذهم من كورونا القاتل ويكشفون تفاصيل مؤلمة ووضعهم مأساوي .. أين الحكومة؟
لجأت ميليشيات الحوثي إلى حيل جديدة لترغيب الشباب في التجنيد الذي عزف عنه الكثيرون، حيث قامت بفتح باب القبول في الكليات العسكرية من دون شروط لتدريب المجندين والمتطوعين وحتى قدامى العسكريين، في محاولة لاستقطاب مقاتلين جدد لصفوفهم.
وحددت الميليشيات مدة لا تتجاوز التسعة أشهر، ليصبح بعدها المتقدم للكلية ضابطاً برتبة ملازم ثانٍ، ثم تزج به مباشرة إلى جبهات القتال، مقابل راتب وسلة غذائية شهرية وإعاشة يومية فقط، فيما تقوم بترقيته إذا قتل في الجبهة إلى رتبة مقدم، متجاوزة بذلك 3 رتب عسكرية.
وقال العميد عبده مجلي الناطق الرسمي للجيش "إن ما تقوم به الميليشيا الحوثية من تلاعب في النظام العسكري وتغيير في القوانين والأنظمة، ستحاسب عليه وتساءل قانونياً".
وأضاف في تصريح نقلته "الشرق الأوسط" أن كل الإجراءات التي اتخذتها الميليشيا الانقلابية منذ 21 سبتمبر 2014 تعتبر لاغية وليس لها أي مسوغ قانوني، بحسب قرار رئيس الجمهورية في الحكومة اليمنية الشرعية عبد ربه منصور هادي.
وتعد هذه من الخطوات الهادفة لحشد وجلب المقاتلين استغلال الميليشيات لظروف الناس، في الوقت الذي يعزف معظم الشباب في مناطق سيطرتها عن الذهاب للجبهات لا طواعية ولا إكراهاً، فأوجدت الميليشيا عوامل لاستغلال هؤلاء بالذهاب للجبهات وترغيبهم بها.