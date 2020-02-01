عاجل : اقلاع اول طائرة من مطار صنعاء تحمل مرضى يمنيين ومصادرنا تكشف تفاصيل الرحلة الأولى ووجهتها الحوثيون يقتحمون منزل سفير يمني بصنعاء والأخير يعلق اعتبارا من اليوم .. واتساب لن يعمل على هذه الأجهزة السعودية تعلن نتائج الفحوصات التي اجريت لطلابها العائدون من الصين أول تحرك حكومي رسمي ردا على استغاثة الطلاب اليمنيين في الصين والجبواني يؤكد تجهيز 3 طائرات يمنيون يستغيثون انقاذهم من كورونا القاتل ويكشفون تفاصيل مؤلمة ووضعهم مأساوي .. أين الحكومة؟ إعلامية إصلاح مأرب تفند مزاعم قصف أمريكي لمزرعة تابعة لرئيس إصلاح مأرب «جراد جائع» يسبب الذعر في الصومال النفط والغاز وقود حرب إرادات بين بوتين ولوكاشينكو جنَّة اليمن.. مواطنو الأرياف يحلمون بالإنتقال إلى صنعاء(تقرير)
قالت مصادر في مطار صنعاء الدولي اليوم الاثنين ان اول طائرة اممية تحمل مرضى يمنيين ؛ اقلعت قبل قليل (الثانية ظهرا).
واوضحت المصادر لموقع «مأرب برس» ان الطائرة اتجهت الى العاصمة الاردنية عمان وعلى متنها عدد من المرضى اليمنيين.
واشارت المصادر ان عدد من تم نقلهم في اول رحلة جوية تنطلق من مطار صنعاء ، سبعة مرضى، مع مرافقيهم.
وكان التحالف العربي اعلن عن تدشين جسر جوي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لنقل المرضى اليمنيين، ابتداء من 3 فبراير/2020م ، بعد نحو 5 سنوات من اغلاق مطار صنعاء.
ودشن الجسر الجوي المعروف بـ"طائرات الرحمة" أولى رحلاته اليوم الاثنين بنقل المرضى من الحالات المستعصية للعلاج في العاصمة الأردنية عمان.
وسيتم تسيير رحلات مماثلة الى العاصمتين المصرية القاهرة والاردنية عمان ، طبقا لما اعلن عنه التحالف.