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عاجل : اقلاع اول طائرة من مطار صنعاء تحمل مرضى يمنيين ومصادرنا تكشف تفاصيل الرحلة الأولى ووجهتها

الإثنين 03 فبراير-شباط 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص
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قالت مصادر في مطار صنعاء الدولي اليوم الاثنين ان اول طائرة اممية تحمل مرضى يمنيين ؛ اقلعت قبل قليل (الثانية ظهرا).

واوضحت المصادر لموقع «مأرب برس» ان الطائرة اتجهت الى العاصمة الاردنية عمان وعلى متنها عدد من المرضى اليمنيين.

واشارت المصادر ان عدد من تم نقلهم في اول رحلة جوية تنطلق من مطار صنعاء ، سبعة مرضى، مع مرافقيهم.

وكان التحالف العربي اعلن عن تدشين جسر جوي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لنقل المرضى اليمنيين، ابتداء من 3 فبراير/2020م ، بعد نحو 5 سنوات من اغلاق مطار صنعاء.

ودشن الجسر الجوي المعروف بـ"طائرات الرحمة" أولى رحلاته اليوم الاثنين بنقل المرضى من الحالات المستعصية للعلاج في العاصمة الأردنية عمان.

وسيتم تسيير رحلات مماثلة الى العاصمتين المصرية القاهرة والاردنية عمان ، طبقا لما اعلن عنه التحالف.

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