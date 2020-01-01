آخر الاخبار

عاجل : اقلاع اول طائرة من مطار صنعاء تحمل مرضى يمنيين ومصادرنا تكشف تفاصيل الرحلة الأولى ووجهتها الحوثيون يقتحمون منزل سفير يمني بصنعاء والأخير يعلق اعتبارا من اليوم .. واتساب لن يعمل على هذه الأجهزة السعودية تعلن نتائج الفحوصات التي اجريت لطلابها العائدون من الصين أول تحرك حكومي رسمي ردا على استغاثة الطلاب اليمنيين في الصين والجبواني يؤكد تجهيز 3 طائرات يمنيون يستغيثون انقاذهم من كورونا القاتل ويكشفون تفاصيل مؤلمة ووضعهم مأساوي .. أين الحكومة؟ إعلامية إصلاح مأرب تفند مزاعم قصف أمريكي لمزرعة تابعة لرئيس إصلاح مأرب «جراد جائع» يسبب الذعر في الصومال النفط والغاز وقود حرب إرادات بين بوتين ولوكاشينكو جنَّة اليمن.. مواطنو الأرياف يحلمون بالإنتقال إلى صنعاء(تقرير)

الحوثيون يقتحمون منزل سفير يمني بصنعاء والأخير يعلق

الإثنين 03 فبراير-شباط 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-صنعاء
عدد القراءات 659

اقتحمت ميليشيا الحوثي ، الاحد ، منزل السفير اليمني في الأردن، علي العمراني، الكائن في العاصمة صنعاء، ضمن حملة جديدة استهدفت منازل كثير من المسؤولين المناهضين لمشروعها الانقلابي.

وقال السفير العمراني في تغريدات على صفحته بموقع "تويتر"، إنه لم يعد يستغرب تلك التصرفات التي ترتكبها الميليشيات بعد أن اقتحمت عاصمة البلاد ونهبت مؤسساته وأدخلت البلد في نكبة تاريخية.

وكانت الميليشيا قد اقتحمت منزل العمراني للمرة الأولى أثناء اقتحام العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 ونهبت محتوياته.

يأتي ذلك بعد أيام من اقتحام الميليشيا منزل مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف ورئيس الوزراء الأسبق الدكتور علي محمد مجور في منطقة حي النهضة بالعاصمة صنعاء، ضمن حملة اقتحامات واسعة خلال الأيام الماضية لمنازل قيادات حكومية وسياسية آخرها مصادرة سكن"سنان" الطلابي.

إقراء أيضاً
عاجل : اقلاع اول طائرة من مطار صنعاء تحمل مرضى يمنيين ومصادرنا تكشف تفاصيل الرحلة
أول تحرك حكومي رسمي ردا على استغاثة الطلاب اليمنيين في الصين والجبواني يؤكد تجهي
يمنيون يستغيثون انقاذهم من كورونا القاتل ويكشفون تفاصيل مؤلمة ووضعهم مأساوي .. أي
إعلامية إصلاح مأرب تفند مزاعم قصف أمريكي لمزرعة تابعة لرئيس إصلاح مأرب
جنَّة اليمن.. مواطنو الأرياف يحلمون بالإنتقال إلى صنعاء(تقرير)
وفاة 3نساء وإصابة 9اخرين بينهم أطفال بحريق هائل في عدن
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس