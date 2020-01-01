اعتبارا من اليوم .. واتساب لن يعمل على هذه الأجهزة

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اعتباراً من اليوم الاثنين سيتوقف تطبيق المراسلة "واتساب" عن العمل على أجهزة معينة، ما سيؤثر على ملايين المستخدمين حول العالم.
ولن يعمل التطبيق الذي تملكه شركة "فيسبوك" على أجهزة "أندرويد" و"آيفون" التي تدعم أنظمة التشغيل القديمة، لحماية أمان مستخدميها وخصوصيتهم.
وهكذا، لن يشغل "واتساب" على الهواتف المحمولة التي تعتمد نظام تشغيل Android 2.3.7 والأقدم منها، وiPhone iOS 8 أو الأقدم.
معظم المستخدمين سيتمكنون من تحديث أنظمة التشغيل، لمواصلة استخدام تطبيق "واتساب".
لكن بعض الأجهزة مثل "آيفون 4 إس" iPhone 4s التي تدعم فقط نظام تشغيل "آي أو إس 7" iOS 7 لن تتوافق بعد اليوم مع "واتساب".