السعودية تعلن نتائج الفحوصات التي اجريت لطلابها العائدون من الصين

الإثنين 03 فبراير-شباط 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قالت السعودية ان طلابها العائدون من الصين سالمون ولا كورونا في المملكة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، الاثنين، على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن نتائج الفحوصات المخبرية الأولى للطلاب السعوديين العشرة العائدين من الصين جاءت سلبية.

وقالت ان هذا يعني أنهم غير مصابين بفيروس كورونا.