أول تحرك حكومي رسمي ردا على استغاثة الطلاب اليمنيين في الصين والجبواني يؤكد تجهيز 3 طائرات

الإثنين 03 فبراير-شباط 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 263

أعلنت الخارجية اليمنية الاثنين ،بدء بحث إمكانية إجلاء الطلاب اليمنيين من مدينة ووهان الصينية – موطن تفشي فيروس كورونا- بعد تفشي الوباء وإجلاء معظم الدول لرعاياها من المدينة.

وقالت وزارة الخارجية في تغريده رصدها «مأرب برس» على حسابها في تويتر : "نحن على اتصال مباشر مع طلابنا في مدينة ووهان الذي انتشر فيها فيروس كورونا".

وأضافت " نقوم بالتنسيق مع السلطات الصينية وسفارتنا في الصين وترتيب الإجراءات اللازمة لتوفير ما يحتاجونه وبحث إمكانية إجلائهم مع السلطات المعنية.

وخلال اليومين الماضيين ناشد الطلاب اليمنيين في الصين، الحكومة الشرعية بالعمل على انقاذهم واجلائهم من المدينة عقب فرض الحجر الصحي على كل السكان، وعدم قدرتهم على الخروج من سكنهم، بعد تفشي "فيروس كورونا" والذي اودى بحياة اكثر 300 شخص.

وعملت معظم الدول على إجلاء رعاياها من المدن الصيينة المنتشر فيها "فيروس كورونا" واتخذت إجراءات بحق المسافرين، ماعدا الحكومة اليمنية، في الوقت الذي يوجد في مدينة ووهان الصينة نحو 170 طالب يمني.

تجهيز 3 طائرات

وكان وزير النقل اليمني صالح الجبواني قال عن خطة الحكومة لإجلاء الطلاب إن الأمر يعود إلى وزارة الخارجية والرئاسة اليمنيتين وتنسيقهما مع السلطات الصينية، مضيفا أنه في حال تم التنسيق فهناك ثلاث طائرات للحكومة اليمنية ستقوم وزارته بتسييرها مباشرة من أجل الإجلاء.

وأفاد الجبواني في تصريحات صحفية أنه ليست هناك خطة واضحة حتى اللحظة، وأن الأمر لا يزال في إطار الدراسة والنقاش مع وزارتي الخارجية والصحة اليمنيتين، كما أن السلطات الصينية تقوم بالواجب، وتشمل الطلاب اليمنيين بالرعاية اللازمة، لكن في حال تطورت الأوضاع فسيتم إجلاؤهم.

وأكد الوزير أنهم قاموا بالتعميم على المطارات والموانئ اليمنية والمنافذ البرية والبحرية باتخاذ التدابير الاحترازية لعدم انتقال العدوى إلى اليمن.

وفي السابق ذاته، أكدت مصادر في السفارة اليمنية بالصين أنها بعثت تقريرا تفصيليا لوزارة الخارجية حول أوضاع الطلاب في مناطق انتشار الفيروس، وتنتظر أن يلتقي وزير الخارجية السفير الصيني لتباحث إنشاء منطقة حجر صحي في اليمن، ومناقشة الجهة التي ستتكفل بنقل المصابين وتكاليف الطيران وغيره.