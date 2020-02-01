إعلامية إصلاح مأرب تفند مزاعم قصف أمريكي لمزرعة تابعة لرئيس إصلاح مأرب

الإثنين 03 فبراير-شباط 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس - متابعات

عدد القراءات 375

إعلامية إصلاح مأرب تفند مزاعم "قصف أمريكي" لمزرعة تابعة لرئيس إصلاح المحافظة عبرت الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح في محافظة مأرب عن أسفها لما تروج له بعض وسائل الإعلام من أكاذيب وافتراءات تهدف إلى الإساءة لرئيس المكتب التنفيذي للإصلاح بالمحافظة.

وقالت الدائرة في بلاغ صحفي تلقى موقع "الصحوة نت" نسخة منه، قالت إن نشر مزاعم وأباطيل تتحدث عن استهداف الطيران الأمريكي لزعيم في القاعدة في مزرعة للشيخ مبخوت الشريف محض افتراء كون الشيخ لا يمتلك أي مزرعة بوادي عبيدة.

وأضافت "أن نشر مثل هذه الأكاذيب هي محاولة يائسة لاستهداف القيادات الوطنية الرافضة لمشاريع الإرهاب والإمامة والمليشيات".

وعبرت الدائرة عن أسفها لتناول البعض مثل هذه الأكاذيب وانسياق ورائها والتي لا تمت للحقيقة بصلة