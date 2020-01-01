«جراد جائع» يسبب الذعر في الصومال

الإثنين 03 فبراير-شباط 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت الصومال، الأحد، حالة طوارئ وطنية بسبب اجتياح الجراد لمنطقة القرن الإفريقي، إذا إن هذه الحشرات تلتهم المخزونات الغذائية لواحدة من أفقر مناطق العالم وأكثرها هشاشة.

وقالت وزارة الزراعة الصومالية في بيان إنها «تعلن حالة الطوارئ الوطنية نظرا لتزايد عدد الجراد ما يشكل تهديدا خطيرا لوضع الأمن الغذائي الهش».

ويرى خبراء أن ظهور أسراب الجراد نجم عن تقلبات شديدة في الأحوال الجوية.

والصومال هي أول دولة في المنطقة تتخذ إجراءات على المستوى الوطني لمكافحة أسراب الجراد الجائع.