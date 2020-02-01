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تسريبات تكشف مواصفات هاتف سامسونغ الجديد"GalaxyZ Flip"القابل للطي

الإثنين 03 فبراير-شباط 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس - متابعات
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أظهر تسريب مصور شكل ومواصفات هاتف سامسونغ القابل للطي الجديد "Galaxy Z Flip"، قبل أسبوعين من موعد الكشف عن الجهاز الجديد.

وأشارت التسريبات أن الجهاز سيكون على العكس من الجيل الأول من ناحية الطي، والذي سيأتي بشكل طولي، إذ سيأتي الجهاز بشاشة بقياس 6.7 بوصة وفتحة للكاميرا في أعلى الشاشة شبيه بسلسلة نوت 10، وهي من نوع "OLED FHD+"، وبدقة عالية تصل إلى 10 ميغا بيكسل.

وأضافت: "سيحتوي الهاتف كذلك على كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميغا بيكسل لكل عدسة، وأن الشاشة ستأتي مع طبقة زجاجية نحيفة جدا على عكس سابقه الذي حمل شاشة بلاستيكية".

وبجانب الشاشة الرئيسية، فإن الهاتف سيحمل شاشة صغيرة بالجهة الخارجية بقياس 1.06 بوصة وبدقة عالية لإظهار الوقت والاشعارات عند الطي. إلى جانب ذلك سيحتوي الجهاز على ذاكرة رام 8 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية 256 غيغابايت.

وذكرت التسريبات أن الهاتف سيأتي بمنفذ "USB-C"، وبدون منفذ للسماعات، وكذلك بدون منفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية لزيادة سعة التخزين، كما أنه لن يدعم تقنية الجيل الخامس "5G"، على عكس الجيل السابق غالكسي فولد.

المصدر: وكالات،ار تي

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