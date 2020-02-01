وفاة 3نساء وإصابة 9اخرين بينهم أطفال بحريق هائل في عدن

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توفيت 3 نساء وأصيب آخرون مساء الأحد إثر اندلاع حريق هائل في منزل في مديرية كريتر بالعاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.
وقالت مصادر محلية لـ"الصحوة نت" إن حريقاً هائلاً اندلع في أحد المنازل بحارة حسين في مديرية كريتر اثر احتراق مكيف الدور الأول وامتد الحريق إلى الطابق الرابع.
وأكدت المصادر أن الحريق أسفر عن وفاة 3 نساء وجرح ٩ آخرين بينهم ٣ أطفال تم نقلهم إلى المستشفى. واستمر الحريق لأكثر من ساعتين ما تسبب بخسائر كبيرة في المنزل.