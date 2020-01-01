تفكيك حقل ألغام حوثي قرب مطار الحديدة

الإثنين 03 فبراير-شباط 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 170



فككت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، الأحد، حقل ألغام وعبوات ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، في حي منظر جنوب مدينة الحديدة، غرب البلاد.

وأوضح الإعلام العسكري للقوات المشتركة، في بيان، أن فريق نزع الألغام في اللواء الثاني عمالقة عثر على حقل حوثي يحتوي على 21 لغماً و23 عبوة ناسفة مختلفة الأشكال والأحجام.

وأضاف أن الميليشيات زرعت الألغام بالقرب من مطار الحديدة.

وأشار البيان إلى أن الفرق الهندسية تمكنت من نزع وتفكيك جميع الألغام والعبوات الناسفة في الحقل.



وتواصل الفرق الهندسية للقوات المشتركة تطهير الساحل الغربي من الألغام التي زرعها الحوثيون في الطرقات والأحياء السكنية والمزارع وحتى المنازل.

وبلغ ما تم تفكيكه خلال العامين الماضيين في مناطق الساحل الغربي ما يزيد على 70 ألف لغم وعبوة ناسفة، وفق البيان.

يذكر أن ميليشيا الحوثي الانقلابية زرعت مئات الآلاف من الألغام والعبوات الناسفة في مختلف المناطق اليمنية، ما أدى إلى مقتل وإعاقة الكثير من المدنيين بينهم نساء وأطفال.