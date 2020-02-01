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ضبطت نقطة تابعة للشرطة العسكرية في محافظة الضالع، قذائف آر بي جي، كانت في طريقها للمناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية شمال المحافظة.
وقال عمليات الشرطة العسكرية العقيد محسن الورة، إن أفراد النقطة العسكرية الواقعة في سائلة قرية الجبهة على الطريق الرابط بين مريس ودمت، تمكنت من ضبط قذائف آر بي جي كانت ملفوفة بداخل اثاث.
وأثنى العقيد الورة على اليقظة الدائمة لأفراد وضباط الشرطة العسكرية، وما يتمتعون به من حس أمني عال، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هؤلاء الأبطال هم الحارس والحصن الحصين، في وجه كل عابث ومتربص بأمن واستقرار الوطن.