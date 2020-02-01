إعلان سار من وزارة المالية لكافة موظفي الدولة في المناطق المحررة بما فيهم النازحين

الأحد 02 فبراير-شباط 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلنت وزارة المالية بالعاصمة المؤقتة عدن، استئناف صرف مرتبات كافة موظفي الدولة في المناطق المحررة بما فيهم النازحين خلال اليومين القادمين.

وقال مصدر مسؤول في الوزارة إن المالية استكملت كافة الإجراءات المتعلقة بصرف مرتبات النازحين في المناطق المحررة، لشهري نوفمبر وديسمبر، وفق مانقل عنه موقع "الثورة نت" الحكومي.

وأوضح المصدر أن تأخير صرف المرتبات كان خارجاً عن ارادة الوزارة، وأن قيادة الوزارة وموظفيها يعملون في ظروف بالغة التعقيد، دون كلل أو ملل ويدركون أيضاً حجم المعاناة التي يعانيها المواطنين بسبب حرب مليشيا الحوثي الانقلابية على الدولة.

وأشار المصدر الى منع مليشيا الحوثي الانقلابية تداول العملة الوطنية، وما ترتب على ذلك من آثار سلبية القت بظلالها على أداء الوزارة وعلى عمل البنك المركزي في العاصمة عدن.