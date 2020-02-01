إعلان سار من وزارة المالية لكافة موظفي الدولة في المناطق المحررة بما فيهم النازحين الحكومة«الشرعية» توجه برفع الجاهزية القصوى لمواجهة هذا الأمر 3 حدائق في ”مأرب“ بتكلفة بـ6 مليون دولار ومهلة 6 أشهر لانجازها حصري.. الكشف عن مخطط ”أمريكي ـ إماراتي ـ حوثي“ يستهدف ”مأرب“.. وهذه حقيقة مقتل ”الريمي“ المبعوث يصل صنعاء لحضور حدث لم تشهده العاصمة منذ سنوات تقرير سري يفضح عبدالملك الحوثي ويكشف حجم الأموال التي نهبها والى أين هربها وكيف؟ تسجيل أول حالة وفاة بـ كورونا خارج الصين والفيروس يواصل حصد الأرواح «آخر حصيلة» المصائب لا تأتي فرادى .. كارثة صحية جديدة تطال الصين بعد كورونا هل قتلت امريكا قاسم الريمي؟ ترمب يقلب الموازين حول صحة الخبر تغير في سير معارك نهم لصالح الشرعية والجيش يحقق انتصارا جديدا ومهما «آخر المستجدات»
أعلنت وزارة المالية بالعاصمة المؤقتة عدن، استئناف صرف مرتبات كافة موظفي الدولة في المناطق المحررة بما فيهم النازحين خلال اليومين القادمين.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة إن المالية استكملت كافة الإجراءات المتعلقة بصرف مرتبات النازحين في المناطق المحررة، لشهري نوفمبر وديسمبر، وفق مانقل عنه موقع "الثورة نت" الحكومي.
وأوضح المصدر أن تأخير صرف المرتبات كان خارجاً عن ارادة الوزارة، وأن قيادة الوزارة وموظفيها يعملون في ظروف بالغة التعقيد، دون كلل أو ملل ويدركون أيضاً حجم المعاناة التي يعانيها المواطنين بسبب حرب مليشيا الحوثي الانقلابية على الدولة.
وأشار المصدر الى منع مليشيا الحوثي الانقلابية تداول العملة الوطنية، وما ترتب على ذلك من آثار سلبية القت بظلالها على أداء الوزارة وعلى عمل البنك المركزي في العاصمة عدن.