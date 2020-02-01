3 حدائق في ”مأرب“ بتكلفة بـ6 مليون دولار ومهلة 6 أشهر لانجازها

الأحد 02 فبراير-شباط 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ مأرب

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سلم صندوق النظافة والتحسين بمحافظة مأرب، اليوم، ثلاثة مواقع لانشاء حدائق عامة بمدينة مأرب، وسيتم افتتاحها خلال فترة ستة أشهر بتكلفة اجمالية بلغت اربعة مليون و600 ألف دولار.

وأوضح مدير صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة، محمد عطية، أن هذه المشاريع تأتي في اطار المخطط العمراني الحديث لمدينة مأرب والذي يلبي احتياجات المواطنين، بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار الى أن المستثمرين سيقومون بتأهيل الحدائق وفق التصاميم والمخططات المسلمة لهم، والتي تشمل أماكن ترفيهية ورياضية ومتنزهات عامة ومسطحات خضراء ومسابح.

وسلم الصندوق موقع حديقة النصر البالغ مساحتها 47 ألف متر مربع الواقعة خلف مجمع النصر للمستثمر محمد هادي زبين، لتأهيلها بكلفة استثمارية قدرها مليون وسبعمائة ألف دولار.

كما سلم موقع حديقة إقليم سبأ البالغ مساحتها 23 ألف متر مربع الواقعة بشارع الستين للمستثمر محمد عبدالقادر الخضر لتأهيلها بكلفة استثمارية تقدر بنحو مليون وخمسمائة ألف دولار .

وتم تسليم وموقع حديقة الشهيد عبد الرب الشدادي بمساحة 38 ألف متر مربع الواقعة بشارع الأربعين للمستثمر خاطر عبد المحسن لتأهيلها بكلفة استثمارية قدرها مليون وأربعمائة ألف دولار.