المبعوث يصل صنعاء لحضور حدث لم تشهده العاصمة منذ سنوات

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وصل المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث ، الأحد، إلى صنعاء في زيارة هي الثانية خلال 10 أيام، لتدشين جسر جوي لنقل المرضى.
وقالت مصادر متطابقة إن مارثن غريفيث وصل الى مطار صنعاء على متن طائرة أممية في زيارة تستغرق يومين.
وذكرت المصادر أن المبعوث سيدشن الجسر الجوي من مطار صنعاء ، الذي أعلنه التحالف العربي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ابتداء من 3 فبراير/2020م ، بعد نحو 5 سنوات من توقف الرحلات.
ويدشن الجسر المعروف بـ"طائرات الرحمة" أولى رحلاته بنقل نحو 30 مريضا من الحالات المستعصية للعلاج في العاصمتين المصرية القاهرة والأردنية عمان.