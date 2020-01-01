تقرير سري يفضح عبدالملك الحوثي ويكشف حجم الأموال التي نهبها والى أين هربها وكيف؟

الأحد 02 فبراير-شباط 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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كشف تقرير سري حديث عن حجم الاموال التي نهبها عبدالملك الحوثي زعيم جماعة الحوثي الانقلابية في اليمن ويستثمرها في بنوك ايران.

وقال تقرير سري لفريق الخبراء التابع لمجلس الامن الدولي ان «عبدالملك الحوثي يستثمر أكثر من 30 مليار دولار في البنوك الإيرانية، تم نقلها على دفع منذ العام 2015 عبر ميناء الحديدة».

التقرير اشار الى رصد عملية تهريب نشطة للعملة الصعبة عبر ميناء الحديدة والسواحل التي يسيطر عليها الحوثيون خلال العامين الأخيرين، يتم نقلها إلى سفن إيرانية ترسو في المياه الدولية.

واضاف تقرير الخبراء الامميين «في وقت تم إيقاف رواتب مئات الآلاف من الموظفين في مناطق الحوثيين، ويعيش الغالبية وضعا بائساً، يقوم الحوثيون باستثمار مليارات الدولارات في إيران».