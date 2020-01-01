المبعوث يصل صنعاء لحضور حدث لم تشهده العاصمة منذ سنوات تقرير سري يفضح عبدالملك الحوثي ويكشف حجم الأموال التي نهبها والى أين هربها وكيف؟ تسجيل أول حالة وفاة بـ كورونا خارج الصين والفيروس يواصل حصد الأرواح «آخر حصيلة» المصائب لا تأتي فرادى .. كارثة صحية جديدة تطال الصين بعد كورونا هل قتلت امريكا قاسم الريمي؟ ترمب يقلب الموازين حول صحة الخبر تغير في سير معارك نهم لصالح الشرعية والجيش يحقق انتصارا جديدا ومهما «آخر المستجدات» اتحاد كرة القدم اليمني يزف خبرا سارا للجماهير طال انتظاره مستشفيات صنعاء تتكدس بجثث قتلى الحوثي زواج الأقارب في اليمن يتزايد ودراسات تحذر إسرائيل تقصف غزة وتمنع ادخال الإسمنت إليها
كشف تقرير سري حديث عن حجم الاموال التي نهبها عبدالملك الحوثي زعيم جماعة الحوثي الانقلابية في اليمن ويستثمرها في بنوك ايران.
وقال تقرير سري لفريق الخبراء التابع لمجلس الامن الدولي ان «عبدالملك الحوثي يستثمر أكثر من 30 مليار دولار في البنوك الإيرانية، تم نقلها على دفع منذ العام 2015 عبر ميناء الحديدة».
التقرير اشار الى رصد عملية تهريب نشطة للعملة الصعبة عبر ميناء الحديدة والسواحل التي يسيطر عليها الحوثيون خلال العامين الأخيرين، يتم نقلها إلى سفن إيرانية ترسو في المياه الدولية.
واضاف تقرير الخبراء الامميين «في وقت تم إيقاف رواتب مئات الآلاف من الموظفين في مناطق الحوثيين، ويعيش الغالبية وضعا بائساً، يقوم الحوثيون باستثمار مليارات الدولارات في إيران».