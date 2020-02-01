تسجيل أول حالة وفاة بـ كورونا خارج الصين والفيروس يواصل حصد الأرواح «آخر حصيلة»

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بعدما أكد مسؤولون في قطاع الصحة في الفلبين، الخميس الماضي، ظهور أول إصابة بفيروس كورونا ، أعلنت سلطات البلاد، الأحد، تسجيل أول حالة وفاة بالمرض.
في التفاصيل، كشفت الفلبين أن الرجل المتوفى هو صيني من مدينة ووهان ، وأفادت إدارة الصحة الفلبينية أن الرجل (44 عاما) عانى من التهاب رئوي حاد وتوفي، السبت، كما أعلنت اكتشاف ثاني حالة إصابة مؤكدة بالفيروس داخل البلاد.
يشار إلى أن وزير الصحة الفلبيني فرانسيسكو دوكيه كان أعلن الخميس، في مؤتمر صحافي أن الفحوص أكدت إصابة صينية تبلغ من العمر 38 عاما، وجاءت من مدينة ووهان بالصين يوم 21 يناير، حسبما نقلت "رويترز".
من جهة أخرى، أعلنت السلطات الصينية، الأحد أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد من جراء فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 304، بعدما أودى هذا الفيروس التنفسي المميت بحياة 45 شخصاً إضافياً في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.
كما أظهرت الحصيلة الجديدة التي نشرتها لجنة الصحة في مقاطعة هوبي أن وتيرة تفشي الفيروس تسارعت، إذ سجّلت 1921 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.
وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في عموم الصين إلى 14380 إصابة.
فيما يُعتقد أنّ الفيروس الجديد ظهر للمرة الأولى في سوق بمدينة ووهان تباع فيه حيوانات برّية، وانتشر خلال عطلة رأس الصينية التي يسافر فيها ملايين الصينيين داخل البلاد وخارجها.