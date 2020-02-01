تغير في سير معارك نهم لصالح الشرعية والجيش يحقق انتصارا جديدا ومهما «آخر المستجدات»

الأحد 02 فبراير-شباط 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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بدأت قوات الجيش في استعادة زمام المبادرة في جبهة نهم شرق صنعاء والتحول من وضعية الدفاع الى الهجوم .

وفي آخر مستجدات الاخبار القادمة من نهم قالت مصادر عسكرية لـ«مأرب برس» اليوم الاحد ان قوات الجيش استعادة السيطرة على قرن عيقب الاستراتيجي وقطعت خط إمداد مهم للمليشيات.

وسيطر الجيش الوطني على مرتفع "قرن عيقب" الاستراتيجي المحاذي لجبال يام في نهم شرق صنعاء، بعد معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، وسقوط قتلى وجرحى من عناصر المليشيات ،بحسب المصادر.

وقالت، إن أهمية سيطرة الجيش الوطني على "قرن عيقب"، تكمن في أنه يقطع أحد أهم خطوط إمداد مليشيا الحوثي.

ويخوض الجيش الوطني معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي، بعدة جبهات أبرزها نهم والجوف وصرواح والبيضاء وتعز، ويكبد المليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.