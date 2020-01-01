اتحاد كرة القدم اليمني يزف خبرا سارا للجماهير طال انتظاره

الأحد 02 فبراير-شباط 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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اقر الاتحاد العام لكرة القدم انطلاق الدوري العام لاندية الدرجتين الأولى والثانية في شهر ابريل القادم.

وخاطبت الامانة العامة للاتحاد في مذكرة رسمية (اطلع عليها مأرب برس) الامناء العموم للاندية لإبداء موافقتها في المشاركة وابلاغ الاتحاد رسمياً قبل تاريخ 10 فبراير الجاري.

وحدد الاتحاد اقامة الدوري لاندية الدرجة الاولى بنظام الذهاب والإياب، على ان يقام دوري اندية الدرجة الثانية بنظام المجموعتين وفقاً للائحة المسابقات التي صدرت في اخر موسم رياضي قبل التوقف (موسم2015/2014) على ان يعمل بنظام الصعود والهبوط بين الدرجيتن كما هو محدد باللائحة.

الجدير بالذكر ان الاتحاد انتهى قبل ايام من اقامة الدوري التنشيطي في مدينة سيئون والذي شهد تتويج فريق شعب حضرموت بكأس البطولة.

ويأتي تحديد موعد انطلاق الدوري اليمني بعد توقفه لستة مواسم على التوالي منذ الانقلاب الحوثي والحرب التي اشعالها في اليمن العام 2014.

ويرأس اتحاد كرة القدم اليمني الشيخ احمد صالح العيسي .