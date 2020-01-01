مستشفيات صنعاء تتكدس بجثث قتلى الحوثي

الأحد 02 فبراير-شباط 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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مع دخول المعارك في جبهات نهم ومأرب والجوف أسبوعها الثالت، وصلت إلى مستشفيات صنعاء خلال اليومين الماضيين 68 جثة لقتلى حوثيين من جبهات نهم ومأرب والجوف، وفقاً لمصادر طبية مطلعة، مؤكدة أن من بين القتلى سبعة يحملون رتبة عقيد وثلاثة برتبة مقدم.

وأشارت إلى أن الميليشيات شيعت خلال اليومين الماضيين القيادات: زيد علي حسين ملفي الرزامي يحمل رتبة عقيد، وماجد صالح مرشد الزارعي يحمل رتبة عقيد، ويحيى محمد عبدالله شرف الدين يحمل رتبة عقيد وتم تشييعه في صنعاء، إضافة إلى شاكر حسين عبدالله ساتر الذي يحمل رتبة عقيد، فيما شيعت بذمار سلطان حسين حسن محن وهو شيخ قبلي ويحمل رتبة عقيد.