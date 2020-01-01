مستشفيات صنعاء تتكدس بجثث قتلى الحوثي مستشفيات صنعاء تتكدس بجثث قتلى الحوثي زواج الأقارب في اليمن يتزايد ودراسات تحذر إسرائيل تقصف غزة وتمنع ادخال الإسمنت إليها تقرير أممي يرصد تطابق أسلحة حوثية مع أخرى إيرانية ردا على الصفقة.. عباس يعلن قطع كل العلاقات مع إسرائيل والإدارة الأميركية كيف تفرق بين اكتئاب الشتاء والاكتئاب الحقيقي؟ بيان جامعة الدول العربية ترفض خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط سفينة حربية يابانية تبحر إلى خليج عمان لحراسة ناقلات النفط إرتفاع بأسعار السلع الغذائية في عدن وغياب كلي للأجهزة الرقابية
مع دخول المعارك في جبهات نهم ومأرب والجوف أسبوعها الثالت، وصلت إلى مستشفيات صنعاء خلال اليومين الماضيين 68 جثة لقتلى حوثيين من جبهات نهم ومأرب والجوف، وفقاً لمصادر طبية مطلعة، مؤكدة أن من بين القتلى سبعة يحملون رتبة عقيد وثلاثة برتبة مقدم.
وأشارت إلى أن الميليشيات شيعت خلال اليومين الماضيين القيادات: زيد علي حسين ملفي الرزامي يحمل رتبة عقيد، وماجد صالح مرشد الزارعي يحمل رتبة عقيد، ويحيى محمد عبدالله شرف الدين يحمل رتبة عقيد وتم تشييعه في صنعاء، إضافة إلى شاكر حسين عبدالله ساتر الذي يحمل رتبة عقيد، فيما شيعت بذمار سلطان حسين حسن محن وهو شيخ قبلي ويحمل رتبة عقيد.