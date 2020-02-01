إسرائيل تقصف غزة وتمنع ادخال الإسمنت إليها

الأحد 02 فبراير-شباط 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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شنت طائرات حربية إسرائيلية، فجر الأحد، غارات على مواقع شمالي قطاع غزة. وأفاد صحافي في قطاع غزة بأن الأهداف التي قصفتها الطائرات الإسرائيلية تقع في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.

ولم تعلن وزارة الصحة بالقطاع عن وقوع إصابات. وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن مقاتلاته أغارت على عدد من الأهداف التابعة لمنظمة حماس في شمال قطاع غزة، ردًا على “إطلاق القذائف الصاروخية والبالونات المتفجرة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل (السبت)”.

وأضاف أن من بين الأهداف “منشآت تحت أرضية تستخدمها الذراع العسكرية لحماس (كتائب القسام) وفيها مبنى يستعمل كغرفة عمليات عسكرية”. ومساء السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة، باتجاه إسرائيل.

في السياق، قال مسؤول فلسطيني، السبت، إن السلطات الإسرائيلية قررت وقف إدخال الإسمنت إلى قطاع غزة بدءا من الأحد؛ بدعوى استمرار إطلاق الصواريخ على المستوطنات من القطاع.

جاء ذلك في تصريح أدلى به رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع (تابعة للسلطة الفلسطينية) رائد فتوح.

وأضاف فتوح: “اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع والتابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود تبلغ القطاع الخاص بقرار الجانب الإسرائيلي بوقف إدخال الإسمنت لقطاع غزة ابتداء من يوم الأحد وحتى إشعار آخر”.

ولفت إلى أن الجانب الإسرائيلي “أبلغنا أنه اتخذ هذا القرار بدعوى استمرار إطلاق الصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية”.

و”كرم أبو سالم” هو المعبر التجاري الوحيد لغزة، ومن خلاله يتم إدخال مواد البناء والسلع والمحروقات والمواد الغذائية التي يحتاجها القطاع، ومن شأن إغلاقه التسبب في أزمة اقتصادية ومعيشية كبيرة في القطاع.

(الأناضول)،القدس العربي