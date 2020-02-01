كيف تفرق بين اكتئاب الشتاء والاكتئاب الحقيقي؟

الأحد 02 فبراير-شباط 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس - منوعات

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تتسبب الأحوال الجوية السيئة خلال ‫فصل الشتاء في اعتلال المزاج والشعور بالكآبة فيما يعرف باكتئاب الشتاء، ‫غير أن استمرار هذه المشاعر قد يشير إلى الإصابة باكتئاب حقيقي يستلزم ‫الخضوع للعلاج النفسي.

و‫قالت الطبيبة النفسية الألمانية إيريس هاوت إن بعض الأشخاص يعانون من حالة نفسية ومزاجية ‫سيئة خلال فصل الشتاء بسبب الظلام والغيوم والبرد القارس وهطول الأمطار. وأوضحت أن هذه الحالة تعرف طبيا باسم "الاضطراب العاطفي الموسمي"، وتعرف في ‫اللغة الدارجة باسم "اكتئاب الشتاء". ‫

ويحدث هذا الاضطراب بسبب قلة التعرض لضوء النهار، بما يؤدي إلى اختلال ‫توازن الهرمونات، حيث تتسبب قلة التعرض لضوء النهار في زيادة إفراز ‫هرمون "الميلاتونين" الذي يؤدي إلى الشعور بالتعب والخمول.

‫ومن الأعراض الأخرى للاضطراب العاطفي الموسمي، اعتلال المزاج وسرعة ‫الاستثارة ونوبات الجوع الشديدة. التنزه في ضوء النهار ‫‫ولمواجهة اكتئاب الشتاء، تنصح هاوت بالتنزه في ضوء النهار لمدة نصف ساعة ‫يوميا، لأن ذلك يساعد الجسم على إفراز هرمون السعادة "”السيروتونين" الذي يعمل على تنشيط الجسم وتحسين المزاج.

من جانبه، قال الطبيب النفسي الألماني البروفيسور أولريش هيغيرل إنه إذا لم يفلح التنزه خلال ضوء ‫النهار في مواجهة اكتئاب الشتاء، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب، نظرا لأن ‫هذه الأعراض قد تشير إلى أمراض عضوية مثل قصور الغدة الدرقية أو نقص ‫فيتامين "بي12".

‫يأس وشعور بالذنب ‫‫وأضاف هيغيرل أن هذه الأعراض قد تنذر أيضا بالإصابة ‫باكتئاب حقيقي، خاصة إذا كانت مصحوبة بالحزن الشديد واليأس والشعور ،‫بالذنب وإهمال الذات والدراسة أو العمل، وإهمال الهوايات والعلاقات ‫الاجتماعية.

وفي هذه الحالة، يتطلب الأمر الخضوع للعلاج النفسي، مع إمكانية تعاطي ‫مضادات الاكتئاب، نظرا لأن عدم علاج الاكتئاب الحقيقي قد يدفع المريض إلى التفكير في الانتحار.