بيان جامعة الدول العربية ترفض خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط

الأحد 02 فبراير-شباط 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- رويترز

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رفضت الجامعة العربية خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط خلال اجتماع لوزراء الخارجية العرب بالقاهرة يوم السبت، قائلة إن الخطة لن تؤدي إلى اتفاق سلام عادل.

وأضافت الجامعة في بيان أنها لن تتعاون مع الولايات المتحدة في تنفيذ هذه الخطة وحذرت من قيام إسرائيل بتنفيذها بالقوة.