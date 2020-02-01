بحجة خلو القاعة من الزوامل.. الحوثيون يقتحمون قاعة دراسية بجامعة إب ويوقفون فعالية طلابية

الأحد 02 فبراير-شباط 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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اقتحم مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي إحدى القاعات الدراسية بجامعة إب (وسط البلاد) وأوقفوا فعالية علمية لطلاب وطالبات من الجامعة.

وقال مصدر أكاديمي لـ"المصدر أونلاين" إن مجموعة من مسلحي جماعة الحوثيين اقتحموا، اليوم السبت، قاعة 14 أكتوبر الكائنة في مبنى كلية الآداب وأوقفوا فعالية المسابقة الطلابية بين طلاب قسمي اللغة الإنجليزية في كلية الآداب وقسم اللغة الإنجليزية في كلية التربية، وقاموا بترديد "الصرخة" شعار الجماعة عقب الإقتحام، وقاموا بطرد الطلاب والطالبات وأولياء الأمور وعدد من أكاديميي الجامعة وأعضاء من هيئة التدريس بالجامعة ورئيسي قسمي اللغة الإنجليزية في كليتي الآداب والتربية.

وأكد المصدر أن عناصر الجماعة الذين ينتمون لما يسمى "الملتقى الطلابي" وهو كيان جديد داخل الجامعة أنشأته الجماعة كلافتة لممارسة أنشطتها داخل الجامعة، أحضروا عناصر مسلحة ونفذوا الإقتحام بطريقة وصفت بالهمجية وتلفظوا بألفاظ نابية على الكادر الأكاديمي والطلاب والطالبات.

وبحسب المصدر فإن عناصر الحوثي برروا عملية الإقتحام ومنع إقامة الفعالية لعدم وجود تنسيق مع الملتقى الطلابي ووجود أغاني وموسيقى في الفعالية، بينما تخلوا الفعالية تماماً من "الزوامل" وأى فقرة جهادية تحث الطلبة على مواجهة "العدوان" في إشارة إلى المعارك التي تخوضها الجماعة ضد الحكومة الشرعية المدعومة من التحالف بقيادة السعودية.

وبعث مسؤولو قسمي اللغة الإنجليزية بكليتي الآداب والتربية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب شكوى لرئاسة الجامعة أكدوا فيها عملية الإقتحام للقاعة وتوقيف الفعالية وممارسة تصرفات وسلوكيات وصفت بالمشينة والغير أخلاقية