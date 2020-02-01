الأحد 02 فبراير-شباط 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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أصيب غزوان المخلافي وقتل مرافقه وأصيب مسلحون آخرون في كمين نصبته له عصابة مسلحه، صباح اليوم السبت، وسط مدينة تعز جنوبي غرب اليمن.

وقال مصدر محلي لـ"المصدر أونلاين" إن عصابة مسلحه يقودها "غدِّر الشرعبي" نصبت كميناً للعصابة الأخرى التي يقودها "غزوان المخلافي" في منطقة "عصيفرة" شمالي مدينة تعز، وأعقبه اشتباكات بين الطرفين.

ووفقا للمصدر، أصيب غزوان بجروح خطيرة، وقتل مرافقه معتز الشرعبي، وأصيب ثلاثة من عناصر العصابة التابعة لـ "غزوان"، ونقلوا إلى مستشفى الصفوة في ساحة الحرية لتلقي العلاج.

يشار إلى أن اشتباكات متكررة تشهدها المدينة بين الحين والأخر بين عصابات السطو على الأراضي والجباية من الأسواق الشعبية، ومن ضمنها عصابتي "غدِّر" و"غزوان" اللتين خاضتا مواجهات خلال الفترة الماضية، واسفر عنها سقوط قتلى وجرحى بين الطرفين.