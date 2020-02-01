المفتش العام في جبهة صرواح بمأرب

الأحد 02 فبراير-شباط 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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تفقد المفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن عادل القميري، امس السبت، أبطال الجيش الوطني في المواقع الأمامية بجبهة صرواح بمحافظة مأرب برفقة قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن محمد الحبيشي.

وأشاد اللواء القميري بالروح المعنوية العالية التي يتمتع بها أبطال الجيش الوطني وتضحياتهم في مواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران.

وقدم قائد جبهة صرواح العميد الركن احمد أبو اصبح شرحا عن مستجدات الأوضاع الميدانية وسير العمليات القتالية، وما تكبده العدو من خسائر بشرية ومادية خلال محاولات مجاميعه المسلحة التسلل إلى مواقع الجيش الوطني خلال الأيام القليلة الماضية.

وشدد القميري على ضرورة مضاعفة الجهود ورفع الجاهزية القتالية إلى أقصى درجاتها، والاستعداد لمواجهة المليشيات الحوثية حتى تخليص اليمن من شرورها.