بحجة خلو القاعة من الزوامل.. الحوثيون يقتحمون قاعة دراسية بجامعة إب ويوقفون فعالية طلابية إصابة "غزوان" ومقتل مرافقه بنيران "غدر" في صراع بين عصابات السطو على الأراضي المفتش العام في جبهة صرواح بمأرب محطات كهرباء عدن مهددة بالتوقف بداية من اليوم تقرير أممي يكشف المستور..هكذا يتم تهريب السلاح الى جماعة الحوثي حدائق الموت.. تقرير مرعب لضحايا الالغام باليمن تفاصيل زيارة سليماني لصنعاء قبل مقتله مصيدة جديدة تحصد رؤوس «الحوثيين» بجبهتي «نهم والجوف»..تفاصيل رئيس عمليات المنطقة العسكرية السادسة يكشف لـ”مأرب برس“ تفاصيل معركة شرسة اندلعت اليوم في ”الجوف“ ومحرقة حوثية في ”الغيل“ تقرير بتفاصيل المعارك المحتدمة في ”تعز“ منذ ساعات الفجر الأولى والمكاسب التي حققتها قوات الجيش الوطني
وذكر التقرير نفسه أنّ محافظة تعز (جنوب غرب) التي شهدت مواجهات على مساحات واسعة بين القوات الحكومية والحوثيين منذ إبريل/ نيسان 2015، حلّت في المرتبة الأولى، فوثّق التقرير فيها 160 قتيلاً، لتليها محافظة الحديدة (غرب) مع 114 قتيلاً، ثمّ محافظة البيضاء (وسط) مع 94 قتيلاً.
ولفتت المنظمة في تقريرها إلى أنّ الحوثيين مسؤولون عن مقتل 580 من المدنيين، من بينهم 104 أطفال و60 امرأة. ثمّ تأتي جماعات مسلحة أخرى من بينها تنظيمات متطرّفة مسؤولة عن 105 قتلى آخرين، من بينهم 30 طفلاً وسبع نساء.