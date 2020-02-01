مصيدة جديدة تحصد رؤوس «الحوثيين» بجبهتي «نهم والجوف»..تفاصيل

الأحد 02 فبراير-شباط 2020 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعهم يوم امس السبت، في كمين محكم نفذته قوات الجيش، في مديرية المتون غرب محافظة الجوف.

واستدرجت قوات الجيش مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية، حاولت الالتفاف على مواقع في جبهة حام، وباغتتها بهجوم مفاجئ، مما أدى سقوط قتلى وجرحى في صفوفها وفقا لموقع الجيش سبتمبر نت.

بالتزامن استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تعزيزات للمليشيا الحوثية في الجبهة ذاتها، مما أسفر عن تدمير 3 عربات تابعة لها ومصرع وجرح كل من كان على متنها.

إلى ذلك أحبطت قوات الجيش مسنودة بمقاتلات التحالف تسللا للمليشيا المتمردة، باتجاه مواقع في جبال الساقية المحاذية لجبال "يام" شمالي مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء، وأجبرتها على الفرار بعد تكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.