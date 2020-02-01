رئيس عمليات المنطقة العسكرية السادسة يكشف لـ”مأرب برس“ تفاصيل معركة شرسة اندلعت اليوم في ”الجوف“ ومحرقة حوثية في ”الغيل“ تقرير بتفاصيل المعارك المحتدمة في ”تعز“ منذ ساعات الفجر الأولى والمكاسب التي حققتها قوات الجيش الوطني مصدر مسؤول يؤكد أن مأرب حاضنة اليمنيين ولاصحة لترحيل أو تهجير للمواطنين هكذا تم إجلاء طلاب عرب من ووهان مركز وباء فيروس كورونا الكرة اليمنية والحرب: تفاؤل بعد نجاح أول بطولة منذ 6 سنوات واتساب تقطع خدمة الرسائل عن ملايين الهواتف الذكية رقم قياسي جديد لضحايا كورونا في الصين كيف تحمي نفسك من أمراض التنفسي مثل فيروس كورونا تقرير أممي: الحوثيون استحوذوا على أسلحة جديدة محاكمة ترامب.. مجلس الشيوخ يرفض استدعاء الشهود تمهيدا لتبرئته
قال رئيس عمليات المنطقة العسكرية السادسة اللواء علي محسن الهدي، ان قوات الجيش الوطني خاضت، اليوم السبت 1 فبراير/شباط، معارك عنيفة في مديرية الغيل بمحافظة الجوف (شمال شرق اليمن).
وأكد اللواء علي محسن الهدي في تصريح لـ”مأرب برس“، ان معارك عنيفة خاضتها قوات المنطقة العسكرية السادسة، مع مليشيا الحوثي الانقلابية، في جبال الساقية (غرب مديرية الغيل).
وأشار الى ان قوات المنطقة سيطرت على عدد من المواقع، لافتا الى ان ما يقوم به الحوثيين انتحار، عبر الزج بافرادهم في محارق الموت.
وبين الى ان طيران التحالف نفذ، اليوم، غارات جوية مركزة استهدفت مواقع الحوثيين، في المنطقة، مؤكدا ان هناك قتلى بالعشرات نتيجة للمعارك المحتدمة وغارات التحالف.
كما أكد ”الهدي“ ان تم تدمير ثلاث عربات عسكرية تابعة للحوثيين، استهدفت بغارات للتحالف، وصواريخ الجيش الوطني، مشيرا الى ان قواته اغتنمت في معارك اليوم، عربة مدرعة وأسلحة متوسطة وخفيفة.