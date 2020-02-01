رئيس عمليات المنطقة العسكرية السادسة يكشف لـ”مأرب برس“ تفاصيل معركة شرسة اندلعت اليوم في ”الجوف“ ومحرقة حوثية في ”الغيل“

السبت 01 فبراير-شباط 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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قال رئيس عمليات المنطقة العسكرية السادسة اللواء علي محسن الهدي، ان قوات الجيش الوطني خاضت، اليوم السبت 1 فبراير/شباط، معارك عنيفة في مديرية الغيل بمحافظة الجوف (شمال شرق اليمن).

وأكد اللواء علي محسن الهدي في تصريح لـ”مأرب برس“، ان معارك عنيفة خاضتها قوات المنطقة العسكرية السادسة، مع مليشيا الحوثي الانقلابية، في جبال الساقية (غرب مديرية الغيل).

وأشار الى ان قوات المنطقة سيطرت على عدد من المواقع، لافتا الى ان ما يقوم به الحوثيين انتحار، عبر الزج بافرادهم في محارق الموت.

وبين الى ان طيران التحالف نفذ، اليوم، غارات جوية مركزة استهدفت مواقع الحوثيين، في المنطقة، مؤكدا ان هناك قتلى بالعشرات نتيجة للمعارك المحتدمة وغارات التحالف.

كما أكد ”الهدي“ ان تم تدمير ثلاث عربات عسكرية تابعة للحوثيين، استهدفت بغارات للتحالف، وصواريخ الجيش الوطني، مشيرا الى ان قواته اغتنمت في معارك اليوم، عربة مدرعة وأسلحة متوسطة وخفيفة.