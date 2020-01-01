تقرير بتفاصيل المعارك المحتدمة في ”تعز“ منذ ساعات الفجر الأولى والمكاسب التي حققتها قوات الجيش الوطني

السبت 01 فبراير-شباط 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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دارت، اليوم السبت 1 فبراير/شباط، معارك عنيفة بمحافظة تعز بعد هجوم شرس شنته قوات الجيش الوطني على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية، مع ساعات الفجر الأولى.

مصادر عسكرية أفادت لـ”مأرب برس“، بأن قوات الجيش الوطني شنت، فجر اليوم السبت، هجوما واسعا على مواقع مليشيات الحوثي الانقلابية، في الجبهة الشرقية لمدينة تعز، وسيطرت على مواقع استراتيجية كانت تسيطر عليها المليشيا.



وأكدت المصادر ان القوات الحكومية تمكنت من السيطرة على التلال الحاكمة لمنطقة الحوبان، حيث سيطرت بشكل كامل على "تبة المقرمي" والتلال المجاورة لها.



وأشارت إلى أن السيطرة على "تبة المقرمي" تعني السيطرة النارية على تلال "السلال والجعشة" التي تسعى قوات الجيش للسيطرة عليها، لافتة الى أن مسألة إحكام السيطرة على تلال الجعشة والسلال مسألة وقت فقط.

وأوضحت ان "المعركة لا تزال محتدمة ومستمرة منذ ساعات الفجر الأولي ولن تتوقف"، مشيرة الى ان ”المعارك الدائرة أسفرت عن مقتل أكثر من 20 حوثيا وإصابة آخرين، وإعطاب 4 أطقم عسكرية، تابعة للمليشيا.

وخلال اليومين الماضيين، تمكنت قوات الجيش، من السيطرة على تباب ”الذياب“ و”المضيض“ و”الراعي“ و”الذروة“ و”الزاهر“ ووادي ”الهرامية“ والسيطرة النارية على مواقع المليشيات في التبة السوداء والخلوة في جبهة الضباب غربي المدينة.



ومنذ أيام تشهد جبهات تعز معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الانقلابية تمكنت خلالها قوات الجيش من إحراز تقدمات ميدانية غرب وشرق المدينة.