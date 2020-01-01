كيف تحمي نفسك من أمراض التنفسي مثل فيروس كورونا تقرير أممي: الحوثيون استحوذوا على أسلحة جديدة بينها دولة عربية.. الولايات المتحدة تفرض قيودا على دخول مواطني ست دول محاكمة ترامب.. مجلس الشيوخ يرفض استدعاء الشهود تمهيدا لتبرئته إعلامي الجزيرة المرموق يبكي بحرارة ..إعرف السبب؟ واتساب تقطع خدمة الرسائل على ملايين الهواتف الحوثيون: الهجمات الأخيرة على أرامكو والمطارات ردا على الضربات الجوية قوات الجيش تشن هجوما واسعا وتسيطر على مواقع وتلال استراتيجية شرق تعز الجيش يحرر مواقع في نهم ويكبد الحوثيين خسائر في الجوف الحوثيون يتوعدون السعودية والإمارات بمزيد من الضربات الموجعة
قال اختصاصي طب العدوى الألماني أوليفر فيتسكه إن الالتزام بالاشتراطات الصحية يعد أفضل وسيلة للحماية من أمراض الجهاز التنفسي المعدية، مثل نزلات البرد والإنفلونزا وحتى فيروس كورونا.
وأوضح الدكتور فيتسكه أنه ينبغي لهذا الغرض غسل اليدين بالصابون لمدة لا تقل عن عشرين ثانية بشكل منتظم، مع مراعاة تنظيف الفراغات بين الأصابع وظهر اليد أيضا.
كما ينبغي تجنب المصافحة باليد قدر المستطاع، والابتعاد عن الأشخاص الذين يعانون من السعال والعطس، نظرا لأن الجراثيم تنتقل عبر الرذاذ. ومن المهم أيضا تلقي التطعيم ضد الإنفلونزا.
وشدد فيتسكه على ضرورة استشارة الطبيب عند الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا الذي تتمثل أعراضه في السعال الجاف وضيق التنفس، وكذلك الرشح والحمى والإعياء الشديد.