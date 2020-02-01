محاكمة ترامب.. مجلس الشيوخ يرفض استدعاء الشهود تمهيدا لتبرئته

السبت 01 فبراير-شباط 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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صوت مجلس الشيوخ الأميركي ضد استدعاء شهود للإدلاء بإفاداتهم في محاكمة الرئيس دونالد ترامب برلمانيا، في حين قال زعيم الجمهوريين في المجلس السيناتور ميتش ماكونيل إن محاكمة الرئيس ستنتهي في غضون أيام.

وجاء التصويت بواقع 51 صوتا مقابل 49، حيث صوت مشرعان جمهوريان فقط مع الديمقراطيين لصالح استدعاء شهود أو وثائق في المحاكمة، وجرى تحديد تصويت نهائي يوم الأربعاء المقبل يتوقع فيه تبرئة ترامب من الاتهامات الرامية إلى عزله.

وقد سبق أن صوت المجلس في 22 يناير/كانون الثاني الماضي بالموافقة على عدد من القواعد المتعلقة باستدعاء الشهود والوثائق التي سيتم تقديمها في المحاكمة. ومنذ بدء المحاكمة يحاول الديمقراطيون إقناع أربعة جمهوريين على الأقل لدعمهم من أجل الحصول على أغلبية تصويت لصالح استدعاء شهود ووثائق للمحكمة.

وانتقد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر تصويت المجلس على عدم استدعاء الشهود أو إصدار أوامر إبراز وثائق في محاكمة عزل ترامب البرلمانية، وقال للصحفيين بعد تصويت مجلس الشيوخ "لا شهود ولا وثائق في محاكمة العزل، هذا غدر، إنها مأساة كبرى".

في غضون ذلك، قال الجمهوريون إن المحاكمة الرامية إلى عزل ترامب في مجلس الشيوخ ستنتهي "في الأيام المقبلة"، وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الجمهوري ميتش ماكونيل في بيان إنه لم تكن هناك حاجة إلى شهود أو وثائق في المحاكمة، مصرا على أن التحقيقات التي أجريت في مجلس النواب كانت كافية.

مرافعات ختامية

ولاحقا أفادت وسائل إعلام أميركية عدة نقلا عن مصادر برلمانية بأن المحاكمة ستستأنف مجددا بعد غد الاثنين، للاستماع على مدى يومين إلى المرافعات الختامية والتداول بالحكم. وأضافت أن التصويت على التهمتين الموجهتين إلى ترامب -وهما استغلال سلطته وعرقلة عمل الكونغرس- سيتم الأربعاء، وسيفضي إلى تبرئة الرئيس منهما نظرا إلى أن إدانته تحتاج إلى أكثرية الثلثين، في حين أن الجمهوريين حلفاء ترامب في المجلس يتمتعون بالأكثرية في المجلس.

وبذلك، سيصبح ترامب ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يحال إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ بقصد عزله من منصبه ويبرأ من التهم الموجهة إليه.

وينص الدستور الأميركي على وجوب أن يؤيد ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ -أي 67 من أصل مئة- عزل الرئيس، وهو سقف لا يستطيع المعسكر الديمقراطي بلوغه كونه لا يملك سوى 47 صوتا في المجلس. ويستعجل ترامب -الذي يخوض حملة إعادة انتخابه- طي هذا الملف، وأفاد قريبون منه بأنه يأمل تبرئته قبل أن يلقي خطابه التقليدي عن حال الاتحاد مساء الثلاثاء المقبل أمام الكونغرس.

وكان مجلس النواب قد صوت في ديسمبر/كانون الأول الماضي لصالح تفعيل مساءلة ترامب من أجل عزله، وذلك بعد توجيه تهمتين له، هما إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.