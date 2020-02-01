قوات الجيش تشن هجوما واسعا وتسيطر على مواقع وتلال استراتيجية شرق تعز

السبت 01 فبراير-شباط 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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شنت قوات الجيش الوطني، فجر اليوم السبت، هجوما واسعا على مواقع مليشيات الحوثي الانقلابية في الجبهة الشرقية لمدينة تعز، وتمكنت من تحقيق انتصارات كبيرة، والسيطرة على مواقع وتلال استراتيجية.

وقال نائب مساعد القائد للتوجيه المعنوي بمحور تعز، العقيد عبدالباسط البحر، لـ" الصحوة نت " إن قوات الجيش تمكنت من تحقيق انتصارات كبيرة في الجبهة الشرقية، وكبدت العدو خسائر كبيرة في العتاد والعدة.

وأكد البحر أن الجيش تمكن من السيطرة الكاملة على تبة المقرمي، المطلة على منطقة الحوبان، والتلال المجاورة لها، ولا تزال المعركة مستمرة حتى كتابة الخبر. وأشار إلى أهمية السيطرة على تبة المقرمي، باعتبارها مطلة ومشرفة وهيئة حاكمة على تلال السلال والجعشة، وبالسيطرة على المقرمي تصبح السلال والجعشة في حكم الارض الميتة عسكريا.

كما ان سيطرة الجيش على تبة المقرمي تمكنه من السيطرة النارية على الشارع العام في الحوبان، لافتا إلى أن مسألة إحكام السيطرة على تلال الجعشة والسلال مسألة وقت، بحسب العقيد البحر. ولاتزال المعركة بين قوات الجيش ومليشيات الحوثي متواصلة، في الوقت الذي ضجت فيه مساجد المدينة بالتكبيرات ابتهاجا بالانتصارات التي حققها الجيش الوطني.

الجدير بالذكر أن قوات الجيش تمكنت خلال اليومين الماضيين، من السيطرة على عدد من التباب أبرزها، تباب الذياب والمضيض والراعي والذروة والزاهر ووادي الهرامية والسيطرة النارية على مواقع المليشيات في التبة السوداء والخلوة في جبهة الضباب غربي المدينة.