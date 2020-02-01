الجيش يحرر مواقع في نهم ويكبد الحوثيين خسائر في الجوف

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حررت قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية، عددا من المواقع المطلة على مديرية"مجزر" القريبة لسلسلة جبال "الجرشب" المحاذية لجبال "يام"، في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء، عقب مواجهات مع مليشيا الحوثي التي لاذت بالفرار بعد تكبدها خسائر في العدد والعدة.
كما لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعهم وجرح آخرون، الجمعة، بنيران أبطال الجيش الوطني، شمالي مديرية المتون غرب الجوف.
وقال مصدر عسكري بتصريح لموقع "سبتمبر نت"، إن قوات الجيش استدرجت، مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية، عقب محاولاتها التسلل إلى مواقع في جبهة حام، قبل أن تستهدفها، مما أدى إلى سقوط خمسة قتلى في صفوفها، وجرح آخرين.
ولفت إلى استهداف مقاتلات تحالف دعم الشرعية، مواقع وتجمعات للمليشيا الحوثية، في الجبهة ذاتها، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، وتدمير آليات تابعة لها.