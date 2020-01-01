الولايات المتحدة تفرض قيوداً على دخول مواطني 6 دول إليها

السبت 01 فبراير-شباط 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، (الجمعة)، قيوداً جديدة على دخول مواطني ست دول إلى الولايات المتحدة، في مقدّمها نيجيريا، أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، وذلك في إطار تشديد إجراءاتها المناهضة للهجرة.

وقال مسؤولون في الإدارة الأميركية إنّ القيود التي تدخل حيز التنفيذ في 22 فبراير (شباط)، تشمل مواطني كل من نيجيريا والسودان وإريتريا وتنزانيا وقرغيزستان وبورما.

وأوضح أحد المسؤولين، أن "قرار الرئيس نجم عن تقييم كامل ومنهجي تولته وزارة الأمن الداخلي". معتبراً أن الدول المعنية بدت "عاجزة" أو "غير مستعدة" لتبني معايير "أساسية" في مجال تقاسم المعلومات والأمن القومي والأمن العام.

وبحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن المسؤول الأميركي، لا يستهدف الإجراء الجديد إلا "بعض الفئات من المهاجرين بغرض التركيز على الأشخاص الراغبين في الاستقرار بالولايات المتحدة، وليس من يريدون فقط القدوم في زيارة"، كما أن أفراد الأسر سيظل بامكانهم زيارة أقاربهم.

وقالت منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية الأميركية: "بعد ثلاث سنوات من مرسومها المناهض للمسلمين والمفترض أنه مؤقت، تؤكد إدارة ترمب هذا المنع وتوسعه ليشمل مواطني ست دول أخرى"، داعية الحكومة للتوقف عن ممارسة هذه السياسة.