ميليشيات «الانتقالي» تدشن إجراءات عنصرية جديدة ضد أبناء المحافظات الشمالية

الجمعة 31 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - متابعات

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منعت ميليشيا الانتقالي الإماراتي،اليوم الجمعة، أبناء المحافظات الشمالية من دخول العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.

ونقلت قناة يمن شباب عن مصادر محلية قولها بإن "عشرات المركبات القادمة من محافظة مأرب، تقل مئات المواطنين بينهم عوائل، متوقفة في منطقة شقرة بمحافظة أبين بعد منعها منذ فجر اليوم من دخول عدن".

وتداول ناشطون؛ صور لباصات متوقفة في صفوف طويلة على جانبي الطريق العام في مدينة شقرة الساحلية بأبين.. معبرين عن استياءهم إزاء هذه الإجراءات العنصرية والمناطقية التي تقوم بها ميليشيات ما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً.

وتسيطر الميليشيات التابعة للانتقالي الانفصالي على مدينة عدن بشكل كامل منذ أغسطس من العام الماضي بعد معارك مع قوات الحكومة الشرعية.

وليست هذه المرة الأولى التي يمنع دخول أبناء المحافظات الشمالية إلى عدن، فسبقها إجراءات مماثلة خلال الثلاث السنوات الماضية، وترافقت مع حملات إعلامية تحرض على أبناء المحافظات الشمالية المقيمين في المحافظات الجنوبية الخاضعة للانتقالي.